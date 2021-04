Al parecer todo lo vivido con Eleazar Gómez ha quedado en el olvido. Incluso el amor que le tenía.

MÉXICO.— Stephanie Valenzuela hizo oficial que ya dejó en el olvido al actor Eleazar Gómez, pues le ha dado una nueva oportunidad al amor. Ahora la cantante se encuentra feliz y enamorada del "coach" de vida y empresario esloveco Luka Lah.

Recordemos que 'Tefi' Valenzuela, hace un mes vio cómo concluía su demanda por agresiones físicas contra su ex con resultados que ella no esperaba; incluso, a través de un vídeo se pudo ver lo que ella definió como una mala representación legal.

Eso, más una disculpa pública que hizo Eleazar a la también modelo —que para los críticos fue poco convincente—, dejaron 'Tefi' con un sabor amargo en la boca... que vino a quitar su entrenador personal y ahora pareja sentimental.

Stephanie Valezuela grita a los cuatro vientos su amor

A través de un vídeo en sus redes sociales, Stephanie dejó ver que está muy enamorada de Luka, a quien agradece por brindarle un "amor bonito".

"Luka: Estaba pensando en una leyenda, pero no hay palabras para describir mi amor por ti, porque creo que decir 'Te amo más', no es suficiente para expresar lo que siento en este momento [...]", escribió la modelo como pie de foto al clip en el que presume su nueva relación.

Un rumor que ella misma confirmó

En Perú, de donde ella es originaria, ya había rumores de esta posible relación, pues veían una cercanía peculiar.

"Sí, lo veo todos los días, estamos juntos. Me está entrenando la mente, me ha cambiado muchas cosas para positivo y de verdad que nunca me había sentido tan feliz", dijo en su momento.

Pero tras su publicación, confirmó que Eleazar Gómez es cosa del pasado y ahora está muy feliz y con un nuevo amor.