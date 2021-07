Steve Aoki agradece a ARMY y a BTS por su primer billón con ''Mic Drop''

Steve Aoki tiene un mensaje para las ARMY: “Gracias”. Y es que el primer vídeo en su historia en alcanzar el billón de reproducciones es nada menos que “Mic Drop”, el remix que realizó para BTS.

El DJ estadounidense de ascendencia japonesa no dudó en agradecer por este logro a los seguidores de la banda de K-Pop, pero también a todos aquellos que decidieron hacer sus propias versiones del sonido y hacer viral la coreografía de J-Hope, Jin, Jimin, Jungkook, RM, V y Suga.

Thank u @bts_bighit & #BTSArmy for getting my Mic Drop Remix to 1 BILLION VIEWS!!! my first music video to ever do that & i'm so amazed by u. In honor of these amazing fans I've made a BTS megamix with some edits & remixes I've made!! Enjoy!! 💜 💜 #armyhttps://t.co/slt4qFa7WY pic.twitter.com/VIKeX84lSV