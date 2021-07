Steve McQueen sabe lo que quiere

CANNES (EFE).—El británico Steve McQueen, que desde su debut en 2008 se ha convertido en un director de culto por títulos como “Shame” y “12 años de esclavitud (12 Years A Slave)”, aseguró que no está dispuesto a hacer concesiones en su carrera: “Arte y contenido no son lo mismo”, dijo.

“No hago Disney y no me interesa. Hay una diferencia entre contenido y arte, entre cineastas y directores. Es cuestión de elegir”, señaló McQueen, quien en 2008 obtuvo el premio la Cámara de Oro del Festival de Cannes por la película “Hunger”.

“Al hacerla pensé que podía ser la primera, pero también la última, y me dije que pasara lo que pasara no quería tener ningún arrepentimiento. No quería pensar en lo que podría o debería haber hecho. Solo hay que hacer concesiones cuando te ayudan a ti, no a los demás”.

“Hunger” tiene como protagonista al alemán Michael Fassbender, con quien luego repetiría en “Shame” (2011), que le valió a este último la Copa Volpi al mejor actor del Festival de Venecia por su personaje de un joven atormentado y adicto al sexo.

“Tienes que seguir tu instinto a la hora de elegir a los actores. La gente decía que trabajar con Michelle Rodríguez era un dolor de cabeza porque era una persona difícil, y sin embargo, fue fantástico rodar “Viudas” con ella, añadió.

McQueen se planteó rodar “Shame” en el Reino Unido, pero el escándalo sexual del golfista Tiger Woods estalló poco antes y nadie quiso hablar con ellos pensando que eran periodistas infiltrados que acabarían publicando sus nombres en la prensa. La acabó filmando en Estados Unidos.

Para McQueen, sacar lo mejor de los actores requiere confianza: “Tengo que ser la persona en la que pueden confiar. Quiero llegar a ese momento en que se convierten en los personajes”.

McQueen ganó en 2014, por “12 años de esclavitud”, el Óscar a Mejor Película, pero señaló que no se deja lastrar por la ambición de conseguir un premio.