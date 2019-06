Steven Adler, exbaterista de Guns N´Roses se apuñala el estómago

Los Ángeles.— El exbaterista de Guns N ‘Roses, Steven Adler, fue internado por apuñalarse a sí mismo en el estómago en su casa en Los Ángeles, según publicó el portal de noticias TMZ.

Una llamada del 911 le salvó la vida al ex integrante de la banda de rock Guns and Roses. Foto: Saint Rocke

El 911 fue quien supuestamente recibió una llamada desde la casa del rockero, en donde se daba aviso de un “apuñalamiento”. Al llegar los paramédicos del número de emergencia encontraron a Adler con una puñalada en el estómago.

Hasta ahora las autoridades del hospital al que fue trasladado han informado que “su vida no corre peligro”.

La agresión podría ser producto de su adicción a las drogas

La policía también acudió a la vivienda del ex integrante de Guns and Roses, y ha informado que, no hay nadie más implicado en el accidente que el músico.

La Policía no descarta que la autolesión haya sido fruto de la adicción a las drogas por la que fue expulsado de la banda en 1990.- Con información de Tribuna.