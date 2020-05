Stevie Wonder llega a los 70 años de edad

El músico cumple 70 años, su gran trayectoria musical es recordada por los fans quienes desean seguir deleitándose con sus canciones.

EE.UU.— El músico, cantante y compositor Stevie Wonder cumple 70 años de edad, este hecho lo ha convertido en tendencia en Twitter, debido a la gran cantidad de fans que tiene alrededor de todo el mundo.

Hoy cumple 70 años ese pedazo artista llamado Stevie Wonder, uno de los grandes de la música. #StevieWonder pic.twitter.com/LZsy0aYU6k — retrochenta (@retrochenta) May 13, 2020

El niño prodigio al que la ceguera no limitó

Stevland Hardaway Morris, nombre real del músico, nació el 13 de mayo de 1950, y fue un niño prematuro, ya que llegó al mundo seis semanas antes de lo previsto, eso fue lo que le causó una retinopatía.

Como no recordar a Stevie Wonder, con el tema central de esta película #TodosSomosMagnificos pic.twitter.com/t6Nhb6PvNA — Rene Neira Herrera. (@Rene_Neira_) May 13, 2020

Fue ciego de nacimiento, pero eso no le impidió tocar toda clase de instrumentos musicales: armónica, piano, batería y el bajo.

Su gran habilidad musical lo catalogó como un niño prodigio, quien a los 11 años firmó contrato Motown, una discográfica estadounidense especialmente dedicada a la música afroamericana. A los 12 años lanzó su primer álbum "The Jazz Soul Of Little Stevie".

Entre sus grandes éxitos destacan temas como "You are the sunshine of my life", "I wish", "Living for the city", entre muchas más.

Pero fue la canción llamada "Superstition" la que lo catapultó a la fama mundial; es considerada por muchos críticos musicales como una de las mejores composiciones de todos los tiempos.

Un músico muy querído

Ya sea por su lado como músico, político o social, Wonder ha puesto su granito de arena para hacer un mundo mejor, y por eso el cantante es muy querido por miles de personas alrededor del mundo.

Hoy muchos de sus seguidores en redes sociales lo celebran y agradecen, deseando que por muchos años más Stevie continúe deleitándolos con su amplio repertorio musical.

Yo cuando he visto que Stevie Wonder es tendencia en twitter // Yo cuando he visto que es porque cumple 70 años🎂 pic.twitter.com/cjwBkgNXKO — ☾⋆。˚⋆ 𝚊𝚗𝚗𝚊 ✶:・゚ (@_srtaoctubre) May 13, 2020

Hoy cumple 70 años el legendario Stevie Wonder. Tal vez lo recuerden por canciones épicas como: pic.twitter.com/G9qe3pmB2m — Vida Simpson (@VidaSimpsonMX) May 13, 2020

