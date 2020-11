''Stranger Things'': la cuarta temporada no será la última

A través de redes sociales, Netflix anunció a los actores que se sumarán al reparto de “Stranger Things” en su cuarta temporada, cuyo rodaje ha tenido que aplazarse debido a la contingencia sanitaria del Covid-19 y los compromisos previos de sus estrellas.

La tercera temporada presentó a sus estrellas infantiles ahora como unos adolescentes que aún tienen que luchar por sobrevivir a los terrores del Upside Down (Mundo del Revés).

Incluso los seis amigos, que se ganaron el cariño de los espectadores, han tenido que despedirse después de lo que suponía era la muerte de Jim Hooper (David Harbour).

El nuevo elenco de la cuarta temporada

Los nuevos nombres que se suman a la historia son Robert Englund (Freddy Krueger), Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko y Tom Wlaschiha.

La cuarta temporada no sería la última

No obstante, Netflix Latinoamérica aclara que por el momento aún no se tiene fecha de estreno para esta nueva temporada, que no sería la última.

“La cuarta temporada no será el final. Sabemos cuál es el final, y sabemos cuándo ocurrirá”, explicaron los hermanos Matt y Ross Duffer en una entrevista con The Hollywood Reporter, citada por Chicago Tribune.

“Los retrasos nos han dejado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir qué es lo mejor para la serie. Cuando empezamos a completar eso tuvimos una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar la historia”.

La serie es protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin, en el elenco juvenil. Además de Harbour, otra de las estrellas de esta serie es Winona Ryder.