Su pasión lo llevó lejos

Tim Burton es galardonado en el Festival de Roma

Físicamente parece un poco mayor, pero la ironía, el ingenio y la broma rápida de Tim Burton evidenciaron un espíritu joven en la reunión que el cineasta sostuvo con la prensa con motivo del Lifetime Achievement Award, que recibió en el Festival de Cine de Roma 2021, que se inició el 14 de octubre y concluye hoy.

El director llegó a Roma acompañado de sus hijos Nell y Billy, a quienes tuvo con Helena Bonham Carter, y el perrito Levi, y en el escenario fue homenajeado por tres artistas italianos con los que trabajó: Gabriella Pescucci, Dante Ferretti y Francesca Lo Schiavo.

“Hace dos años que no hago películas, la última, la de ‘Dumbo’, me traumatizó. Solo al final de la producción me di cuenta de que era una película autobiográfica y que yo era el elefante”.

Su relación con la casa de Mickey Mouse se rompió por muchas razones, incluida la decisión de rehacer los famosos dibujos animados en “live action”: “Estoy a cargo de algunos de estos ‘remakes’, pero ya no soy un gran admirador, parecía un poco repetitivo y ahora ya no quiero hacerlos”.

Su nueva aventura es la “serialidad”: “Desde hace unos meses trabajo en una serie para Netflix, dedicada a un personaje de la familia Addams que me gustaba mucho, me recuerda un poco a Beetlejuice ”, señaló.

Inspiración de jóvenes

En un divertido intercambio de preguntas y respuestas de periodistas y jóvenes entusiastas que abarrotaron la sala Petrassi, detrás del director de 63 años se proyectó la imagen de Johnny Depp y Winona Ryder en “El joven manos de tijera”.

“Ed Wood es el personaje con el que me he sentido más cercano”, indicó.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Depp, Burton fue conciso: “Estoy feliz de haber trabajado con gente como Johnny, actores que estaban listos para probar algo diferente. Me gusta trabajar con personas que me inspiran. Me encantan los actores que están más interesados ​​en el proceso que en el resultado”.

Al señalarle por lo que está pasando Depp relacionado con su divorcio con Amber Heard, el director dijo: “Ésa es una larga historia. Lo cierto es que seguiría trabajando con él. Es amigo mío y lo amo”.

Cuando un joven le pidió consejo para emprender un viaje al mundo del cine, Burton expresó: “Tienes que ser apasionado y no temer a equivocarte o fallar, impulsado por la verdadera convicción de lo que quieras hacer”.

“Siempre he soñado despierto, es importante ser creativo. No importa la forma de expresión, todo lo que puedas hacer en esta dirección ayuda al espíritu”, agregó el realizador.

Cuando se le cuestionó sobre el afán del cine de ser cada vez más inclusivo, recalcó que siempre se ha sentido un forastero porque para él era normal contar esas historias: “Siempre me he sentido cerca de todos aquéllos que por raza, edad o género se sentían marginados. Es parte de mi vida, pero en realidad nunca lo he pensado mucho”.

Sobre el Lifetime Achievement Award, puntualizó: “A veces un premio como éste parece un poco un funeral, pero para mí es muy especial. Crecí con un gran amor por el cine y Roma, y hay muchas personas que son queridas para mí aquí, como Dante Ferretti”.

De un vistazo

No se arrepiente de nada

Tim Burton fue cuestionado sobre las muchas películas que ha hecho, a lo que contestó: “No me arrepiento de ninguna de ellas. Cada vez que haces algo hay emociones positivas y negativas. Hay cosas que hoy ya no haría, pero no me arrepiento de haberlas hecho”.