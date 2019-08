Suegra de Edwin Luna se convierte “youtuber” para criticarlos

Becky Colombani, suegra de Edwin Luna se convirtió “youtuber” para continuar con las críticas hacia su hija Kimberly Flores.

Fue hace una semana cuando subió el primer vídeo en su cuenta de Youtuber, en la que ya acumula más de 9,000 suscriptores. “¿Dónde está mi gente, dónde está mi público, la gente que me sigue, mis amores”, dice Becky Colombani al iniciar su transmisión en vivo.

Kimberly Flores se encuentra de luna de miel con Edwin Luna en Dubai, desde donde han compartido diversas fotografías y vídeos.

“Yo sé que anda de luna de miel, pues, como siempre ella deja a los hijos con quien sea. Con la poca gente que conoce ella, ya se va a otro lado del mundo y deja a los niños abandonados, eso es abandono, pues. Ahora se anda feliz ella”, aseguró Becky Colombani. “Se jacta de andar en Dubai en cosas finas”, añadió.

Cuestionada acerca de las personas que hablan mal de ella, Becky dijo que “no la conocen” y por eso hablan. “A Kimberly no la conocen, ni un periodista, ni el propio Edwin Luna, ninguno la conoce como la conozco yo”, añadió.

Explicó que ella nunca ha sentido vergüenza de su familia y que le molesta la actitud de su hija, a quien acusa de interesada por casarse con Edwin Luna.

“No es por dinero”

También dijo que los vídeos no son para ganar dinero y que solo los hace porque “quiere hablar”, además de asegurar que tiene muchas más pruebas para desmentir a Kimberly Flores.

“Yo trabajo, vivo en Estados Unidos, ganó bien, no necesito el dinero de mis hijos, me molesta la actitud de ella que no entiende”, añadió.

Durante el vídeo saludo a sus seguidores de España, Costa Rica, Monterrey, entre otros lugares y agradeció el apoyo de toda la gente “humilde” que la está apoyando.

Criticó a su hija Kimberly Flores por compartir en sus redes sociales solo lo que le “conviene”. “No son la pareja perfecta, ninguno de los dos es bueno, son tal para cual”.

En el vídeo de 47 minutos, respondió diversas preguntas de sus seguidores y no dejo de criticar a su hija.

“Los quiero mucho mis amores y los demás ni leo sus comentarios, solo los positivos”, dijo la señora para despedirse.

Hasta el momento, Becky Colombani cuenta con 16 vídeos en los que relata “su verdad” acerca de Kimberly Flores, quien recientemente se casó con Edwin Luna.

En múltiples ocasiones ha atacado en redes sociales a su hija e incluso concede entrevistas a distintos medios para hablar mal de ella.