“Sufrí mucho como homosexual”, confiesa Mauricio Clark

En esta Iglesia, "Nuestra Señora de la Paz", ubicada en Lomas Verdes, Estado de México, es el lugar donde he vivido la mayor parte de mi conversión, misma que comenzó hace aproximadamente dos años y en la cual, el Espíritu Santo sigue obrando en mi; purificándome a través de la Eucaristía, la Santa Misa, Adoración al Santísimo y el Rezo al Rosario, que sin duda, me han hecho abrir el corazón, sanar las heridas que venía arrastrando desde la infancia y hacerme ver que a través del arrepentimiento de corazón, es cuando todo cambia para siempre. ¿Cómo comenzó todo? Con el número 333, que desde hace años me seguía… hasta que poco a poco me fue llevando al versículo de Jeremías 33,3: "Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces". … y así fue, y así ha sido. Cada vez Cristo me ha ido mostrando más y más cosas que van más allá de cualquier razonamiento y entendimiento humano. Desde entonces, fue que comprendí que la vida va más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Todo Honor y toda Gloria a ti, Señor Jesús, Por Los Siglos De Los Siglos, Amén.