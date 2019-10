Super Junior pospone el estreno de su nuevo vídeo, ante el deceso de Sulli

Artistas de la familia SM Entertainment, a la que perteneció la cantante y actriz Sulli, se solidarizaron con el luto que enfrenta la industria del K.Pop por el repentino fallecimiento de la artista, al anunciar que cesarían sus actividades de promoción hasta nuevo aviso.

La rapera Amber, quien fuera compañera de Sulli en el hoy extinto grupo de chicas F(x), fue la primera en anunciar a sus seguidores – a través de Twitter- que debido a los recientes acontecimientos pospondría sus actividades.

Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.



Thank you for your thoughts.