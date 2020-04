Supera reto como actor

Mane de la Parra, el apóstol Juan en próximo estreno

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Mane de la Parra, aseguró que darle vida al apóstol Juan en la película “Juan apóstol el más amado”, que filmó en Almeria, España, fue uno de los retos más grandes de su carrera y que tras los resultados se siente muy satisfecho.

“Fue un reto fuerte porque no solamente se trató de estar dos meses filmando en Almería, España, que es un lugar precioso, al sur de España. Como gira en torno a la vida del apóstol Juan, la complicación fue que también tenía que recrearlo en la etapa adulta y tuvimos dos opciones: hacerlo bajando mucho de peso y de esa manera te avejentas más o al contrario subiendo mucho de peso y así lo hicimos”, explicó.

“Primero fue grabar las partes donde es más joven y gracias a los trajes que se usaban en la época, que eran muy holgados, me dio la oportunidad de subir 12 kilos de peso, para hacer las escenas finales y la verdad es que quedó muy padre, porque la secuencia donde está el personaje hablando con los escribanos, al final de la historia dándoles toda esa lectura del Nuevo Testamento, ahí ya pesaba 90 y tantos kilos, fue un San Juan más robusto, me gustó el resultado final”, ahondó.

Esta película llama la atención porque comparte créditos con elenco latino como Margorie de Sousa, Livia Brito y Alicia Machado, entre otros. De la Parra explica el por qué de esta decisión.

“Los productores son una compañía con base en Estados Unidos y en España y creen que las películas que hay de estos temas llevan mucho años y había que renovarse. Decidieron hacer estas cintas con un casting con gente que ha participado en telenovelas para darle otro aire y para que el público nos vea en algo completamente diferente y creo que fue una buena idea”, comentó.

Esta cinta ya está en muchos países de Latinoamérica y en México están en negociaciones para que llegue en diciembre, según comentó de la Parra.

“A México no ha llegado pero sé que están en negociaciones para que esté aquí, seguramente será en diciembre cuando la tengamos en la pantalla chica. La verdad es que fue un equipo de trabajo increíble, mucha gente esforzándose, en cuanto a maquillaje, vestuario, ambientación y caracterización, es un mundo de gente, de esfuerzo y de trabajos individuales para hacer algo colectivo y es para que la gente que tenga la oportunidad de verla, porque no están todos los países de América, la disfruten y ojalá todos tengan la oportunidad de echarle un ojo acá en México”, expresó.

Finalmente, Mane de la Parra, aclaró que no es una película aleccionadora, sino simplemente se trata de contar una historia.

“Es una película que no es evangélica, no se trata de convencer a nadie de ninguna creencia católica y de ninguna otra religión, es más bien la historia del apóstol Juan, que era el primo de quién decía ser el hijo de Dios, es una historia de la humanidad, de unos personajes que vivieron en ella y de lo que se trata es de platicar esta historia sin tratar de convencer a nadie. Respeto mucho las creencias y pueden no estar de acuerdo, cada quien se quedará con lo que le guste, pero, sólo es una historia”, concluyó.

De un vistazo

Mano solidaria

Mane de la Parra ayuda al sector salud público en esta cuarentena del Covid-19, a través de donaciones.

Trabajo en pausa

El también cantante pospuso conciertos y el lanzamiento de su nuevo disco, “Los éxitos de los grandes a mi manera”. Los shows en el Lunario se harán hasta nuevo aviso, informó el actor y cantante.

Síguenos en Google Noticias