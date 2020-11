Superan sus inseguridades

Marimar Vega y Tessa Ia lanzan “De bruta, nada”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Estereotipos alrededor de las mujeres se cuentan por cientos. La lista es casi interminable, pero en los últimas décadas el género femenino, desde su trinchera, ha buscado erradicar estos estereotipos.

Muestra de esto es “De brutas, nada”, ficción de Amazon Prime Video basada en el bestseller “Los caballeros las prefieren brutas”, escrito hace 16 años por Isabella Santo Domingo.

Este libro, del que en 2010 se hizo una serie protagonizada por Juan Pablo Raba y Valerie Domínguez, regresa 10 años después en su versión mexicana, cuyos roles recaen en Tessa Ia y Marimar Vega. Las actrices hablaron acerca de los espacios y luchas que su género ha ganado desde que el libro se publicó y también de otras peleas que aún están lejos de vencer.

“Cuando era pequeña escuchaba que entre mujeres no nos podíamos llevar bien y sólo tenía amigos niños. Me encanta ver mi transformación porque me quité esos prejuicios machistas”, señaló Tessa.

Marimar Vega comentó que, aunque la ficción está basada en el libro, no es un retrato fiel, ya que en estos 10 años el papel de la mujer en la sociedad, para bien y para mal, ha cambiado.

“A las mujeres de ahora no les da miedo hablar, ni decir lo que quieren y lo que piensan. Son más libres en expresarse, en decir si quieren o no casarse”, comentó la actriz de 37 años.

En la ficción, Tessa da vida a Cristina Oviedo, quien poco antes de casarse se da cuenta de la infidelidad de su futuro esposo, con quien decide romper compromiso y, harta de los hombres, buscar una roomie para independizarse. Marimar es Esther Duarte, la editora de una revista femenina.

Aunque no le encanta el término feminista, Marimar señaló que, al igual que millones de mujeres, ha sufrido acoso y ha padecido del machismo. La serie consta de nueve episodios.