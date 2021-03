GUADALAJARA.— El supuesto cartel oficial del Corona Capital Guadalajara 2021, fue publicado por la banda estadounidense 'Smash Mouth' a través de sus redes sociales.

A través de dicha publicación se puede ver el "anuncio" de bandas como 'The Strokes', 'Kings of Leon', 'The Hives', entre otras.

A través de sus redes sociales, @smashmouth confirma su participación en el @CCapitalGDL 2021 y comparte el siguiente cartel. Estamos a la espera de la confirmación oficial. https://t.co/nrJGLZ5Z25 🙀 pic.twitter.com/xgyVOwJRhO — Indie Rocks! (@indierocks) March 16, 2021

Un evento a realizarse a finales de septiembre

De acuerdo con una historia en la cuenta de Instagram de 'Smash Mouth', el Corona Capital se tiene previsto llevarse al cabo los días 25 y 26 de septiembre.

En el lineup del sábado 25 se encuentran bandas como 'The Flaming Lips', 'Miami Horror', 'Kamasi Washington', 'X-Ambassadors', 'Omar Apollo', 'The Mindnight' y 'Loyal Lobos'; mientras que en el domingo 26 de septiembre estaría 'The Hives', 'Chet Faker', 'Jake Bugg', 'Sofi Tukker', 'The Drums', 'Young the Giant', 'Anna of the North' y ellos (Smash Mouth).

Los de @smashmouth compartieron ¿por error? su participación en el Corona Capital 2021 en Guadalajara.



Según esta info se realizaría a finales de septiembre 😱😨😰. Dicho esto (ver el siguiente tuit). pic.twitter.com/Rusgp4uDdB — Animal MX (@AnimalMX) March 16, 2021

En el flyer también se puede visualizar que se trata de las "fechas de reposición", es decir, que todos los boletos comprados para el festival 2020 que se canceló, seguirán siendo válidos para esta próxima edición.

A pesar de que se señala a Ticketmaster como la encargada de emitir las entradas, dicha empresa señala en su página oficial que es un evento pospuesto y que aún no hay fechas disponibles para la realización del Corona Capital Guadalajara.

El festival Corona Capital Guadalajara queda pospuesto para el 2021.



Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/3Puu7oD4aW — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) August 20, 2020

También la empresa organizadora del festival, Ocesa, aún no ha confirmado oficialmente el cartel y señala que lo que mostró Smash Mouth es información falsa.