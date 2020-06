Susana Zabaleta explica por qué le envió un video a López-Gatell

La actriz se convirtió en el tendencia debido a que mientras algunos lo consideraron inadecuado otros rieron con él

MÉXICO.— Luego de que se hiciera viral un video en el que Susana Zabaleta mandó un mensaje a Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en el que le dijo que tenía toda su atención por "estimular sus funciones mentales superiores", la actriz detalló que fue una broma.

Asimismo, dijo que lo hizo de manera sarcástica y que no por buscarse publicidad ya que con su carrera no necesita ese tipo de atención.

"Era un chiste, era en respuesta a un mensaje que el doctor Gatell había mandado a una senadora hace tres días. Creo que se puede hacer crítica a través del sarcasmo y el humor, esa ha sido mi manera de ser en mas de 30 años de carrera, no me gusta la solemnidad activista, el humor ayuda a crear una reflexión más profunda. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la libertad de expresión, hay gente que me mienta la madre y hay gente que no; agradezco que piensen distinto a mí", detalló la actriz en entrevista

Un mensaje cargado de sensualidad

Susana publicó el miércoles por la noche un video en el que se muestra con una actitud muy sensual. En dicho clips le "envía" un mensaje al subsecretario de salud.

Sin embargo, luego de que se viralizará explicó que era un chiste y aunque a muchos parece no haberles gustado, ella está en su derecho de publicarlo y no permitirá que le coarten su libertad de expresión.

Susana Zabaleta detalló que seguir expresando lo correcto e incorrecto sobre lo que ocurre en el país no tiene que ver con querer llamar la atención, lo hace porque desea un país más libre y seguro para sus hijos y es por ello que nunca se callará.

