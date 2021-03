Susana Zabaleta recuerda shows con Manzanero

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Susana Zabaleta lleva ya un año dos meses sin cantar ante el público, por eso se siente feliz de poder hacerlo este 27 de marzo con el espectáculo “Juntas y revueltas”, al lado de Regina Orozco, a quien considera su mejor compañera en el escenario en cuanto a mujeres se refiere, porque entre sus colegas varones, Armando Manzanero sigue sin tener rival de escenario.

“Nadie lo puede sustituir, todavía no encuentro una persona con la que diga, ‘me siento tan a gusto de cantar’ y eso que nos peleamos muchas veces. El maestro me decía: ‘a ver, Susanita, usted tiene que abrirse el panorama, tiene que ser más sociable, mire cómo yo canto con todos’, y le contestaba, ‘qué bueno, maestro, yo no, a lo mejor soy muy egoísta o envidiosa, pero no siento que pueda cantar con cualquiera’”, recordó la actriz.

Aunque asegura que siempre se respetaron y se quisieron mucho, cuando el compositor yucateco hacía su show “Manzanero y sus mujeres”, él no se atrevía a invitarla cuando se lo sugerían, porque ya sabía su respuesta.

“¿Mujeres? Cómo se le ocurre si mujer sólo tiene una arriba del escenario y soy yo; así de envidiosa era yo con él, no me gustaba compartirlo”. En este concierto, tanto presencial como en línea desde un foro de Ciudad de México, Susana aún no sabe si le rendirá tributo a Armando Manzanero, porque dice no sentirse lista para eso.

“Teníamos preparadas canciones inéditas y no se pudieron hacer; pero no sé si sea muy pronto, creo que cada uno tiene su momento y su espacio, para qué me voy a arriesgar que esté arriba del escenario y empiece a llorar como una loca”.

Susana dice que la mancuerna con Regina tiene más de 28 años, porque han hecho de todo juntas: desde ópera hasta cabaret, por eso se darán el lujo de cantar temas de ambas y boleros.