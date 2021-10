La cantante confesó que fumar marihuana le ayuda a calmar su padecimiento.

CIUDAD DE MÉXICO.— Susana Zabaleta ha vuelto a causar impacto con su reciente declaración. La cantante y actriz acostumbrada a decir las cosas de forma tan directa, reveló que es una consumidora de la marihuana, pues confesó que padece una enfermedad crónica que la obliga a fumar dicho psicotrópico.

¿Qué enfermedad padece Susana Zabaleta?

En entrevista con el youtuber "El Escorpión Dorado", Susana Zabaleta dio a conocer que consume marihuana, pero la también presentadora de TV destacó que a diferencia de otras personas, ella la fuma para calmar los padecimientos de su enfermedad.

La mujer, quien fuera íntima amiga de Armando Manzanero señaló que está es la única sustancia psicotrópica que ha probado en su vida.

"Mota, nada más, nunca en mi vida he probado otra cosa, pero me meto mota porque, bueno vas a decir ¡Ay, sí!, pero es que tengo una madre que se llama fibromialgia, ¿la conoces?, es una enfermedad y entonces cuando fumas ya te puedes mover increíblemente bien, ya no te duelen los huesos, las articulaciones y está padrísimo”, explicó Susana Zabaleta al luchador, quien aseguró que sus palabras eran "pretextos de drogadicto".

¿Qué es la fibromialgia?

El padecimiento de Susana Zabaleta una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente por fatiga y dolor prolongado generalizado en el cuerpo, principalmente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, según lo definido por la Secretaría de Salud.

La fibromialgia tiene un impacto significativo en la salud mental de las personas que lo padecen pues esta condición, en ocasiones, les impide desarrollar sus actividades cotidianas de manera normal. La enfermedad es más frecuente en personas del sexo femenino y de momento, no existe una cura.

La enfermedad de la fibromialgia está asociada con la predisposición genérica, abusos sexuales, físicos y psicológicos, así como con un estilo de vida acelerado y con poco cuidado de la salud.

Más famosas con fibromialgia

La confesión de Susana Zabaleta ha impactado, pero es importante mencionar que no es la única famosa que padece esta enfermedad.

Alicia Machado reveló en el reality "La Casa de los Famosos" que también sufre este padecimiento. La Miss Universo de 1996 detalló que esta condición afectó su desempeño en la competencia de cocina, MasterChef Celebrity México,