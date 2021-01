Suspenden cuenta de León Laguerri por ''fake news'' sobre la vacuna

León Laguerri, vocalista de Zoé, se suma a la lista de famosos cuya cuenta ha sido suspendida en Twitter, luego de que publicara información falsa sobre la vacuna contra el Covid-19.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente a los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta del control, ¡de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí... pero es la verdad", escribió el intérprete en la red social, donde su comentario fue eliminado.