Suspenso de Lucero y Melendi

Hasta el final dejaron saber qué tanto coquetearon

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Además de música, nostalgia y emoción, los últimos capítulos de “La voz kids” le dejaron al público una serie de momentos protagonizados por los coaches Lucero y Melendi.

La amistad de los músicos parecía que se estaba transformando en romance, sobre todo durante la semifinal y final del show.

Si bien ambos tienen pareja —Lucero y el mexicano Michel Kuri; Melendi y la argentina Julia Nakamatsu— ambos se divirtieron durante la competencia jugando al respecto.

En la semifinal de “La voz kids” el español confesó que quería hacer un dueto con “La novia de América” de “Cielito lindo”. El cantante dijo que quería vestirse de charro y cantar con ella.

Durante la competencia Melendi le preguntó a Lucero si le gustaría que tuvieran una relación. El suspenso se prolongó hasta la final, el domingo pasado.

Al final fue al grano y le dijo a la intérprete de “Necesitaría”: “Ya sé que me va a contestar que no, pero quiero que me diga que no y por qué. Que me diga no, porque ‘Estoy comprometida con un gran hombre, pero si no tú serías el primero en el mundo con el que yo estaría’. Ya con eso me conformo”.

“El “amor” entre ambos no prosperó. En la final hasta Yuri y Carlos Rivera se sumaron a la incógnita exigiendo un desenlace: “La propuesta está hecha, la declaración de amor está hecha, ahora falta la respuesta de la dama”, dijo Carlos Rivera.

Y estas fueron las palabras por parte de Lucero: “Yo tengo mi respuesta ya elaborada porque lo he estado digiriendo durante tantos días”.

“Voy a guardarme el derecho de contestar”, expresó Lucero.

