Sylvia Pasquel recibirá premio de cine

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “He vivido la vida de una artista, lo efímero que es el trabajo, lo difícil que es conseguirlo y mantenerlo, así que cumplir 52 años de carrera es importante, porque sobreviví, porque subsistí y aquí estoy”, dice de buen humor Sylvia Pasquel.

Con más de 50 años de trayectoria y alrededor de 30 largometrajes en su filmografía, Sylvia Pasquel será objeto de un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Durango que arranca el próximo día 22.

La actriz ha participado en cintas como “El diablo entre las piernas”, ahora en cines; “Santo vs Blue Demon en la Atlántida”, “Mi pequeño gran hombre” y “El sargento Capulina”.

“No he tenido la fortuna de ser muy premiada en cine, porque no he hecho tanto, pero este premio lo atesoro y me siento afortunada”, dijo la actriz, durante la presentación virtual del certamen fílmico. Junto con Pasquel, recibirá la Pluma Blanca, el productor y realizador Alfonso Rosas Priego, realizador de cintas como “Pedro Navaja” y “Vagabunda”.

La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Durango se llevará a cabo del 22 al 26 de junio, presentando películas de México, España y Alemania, entre otros países.

“La Paloma y el Lobo”, de Carlos Lenin; “Ricochet”, con Andrés Almeida y “Tolvanera”, documental sobre una minera, forman parte de la representación nacional del festival.