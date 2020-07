Sylvia Pasquel toma "cloro" para prevenir el Covid pese a ser dañino

Al igual que Lucía Méndez, la actriz dijo que lleva un mes tomando el dióxido de cloro, para prevenir el contagio de coronavirus

MÉXICO.— Sylvia Pasquel, es otro de las actrices que ha "confirmado" los beneficios que trae el consumo de dióxido de cloro, una sustancia que se ha especificado es peligrosa para la salud y no brinda protección contra el coronavirus ni previene la Covid-19.

Sin embargo, la actriz ha dicho que ella ya tiene un tiempo ingiriendo la sustancia con fórmula de cloro. Eso sí, ella confesó que lo consume, pero no lo recomienda, ya que no es especialista.

A través de una entrevista para el programa "Sale el Sol", Sylvia Pasquel explicó que después de leer mucho al respecto, se convenció de consumir dióxido de cloro. Sin embargo, recalcó que no lo recomienda, ya que su ingesta es decisión de cada uno.

"Llevo un mes tomándolo. No comento nada porque ya sabes que hay mucha gente detractora que luego se te va a la yugular por eso no recomiendo nada… Me convenció, lo empecé a tomar hace un mes, no te puedo decir que cambió mi vida porque yo creo que eso es con la continuidad", explicó Sylvia.