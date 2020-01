MÉXICO.— Paulina Rubio, quien es conocida como "La Chica Dorada", se ha convertido en el tema de las burlas y críticas, después de unirse al tan sonado #DollyPartonChallenge.

La cantante se mostró irreverente y sin pudor, pues en una de las fotos que colocó en la imagen del reto al que se han sumado muchas celebridades tanto de Hollywood como de México, puso una donde se le ve el trasero.

"Eso no es sexy, es vulgar"

La cantante y actriz Dolly Parton fue la encargada de iniciar el tan famoso DollyPartonChallenge.

Este "reto" lo inició colocando una imagen que se dividía en cuatro partes, en cada una de los espacios colocó fotos de ella según el perfil de la red social: Facebook, Instagram, LinkedIn y Tinder.

A esta idea se sumaron muchísimas celebridad, entre las cuales se pudo ver la imagen de Paulina Rubio.

La instantánea fue demasiado irreverente y consiguió dejar con la boca abierta a más de uno.

En su collage decidió colocar en el perfil de Tinder, una imagen en la que aparece de espaldas mostrando su trasero adornado por una diminuta tanga roja.

Esta imagen de inmediato se ganó las críticas, burlas, pues varios usuarios comentaron que eso no era sexy sino vulgar, otros más mencionaron que es un desperdició pues no tienen nada que mostrar, algunos más se burlaron de que entre su espalda y trasero no hay diferencia.

Pero cabe destacar que también se llevó los aplausos de miles de fans que se mostraron orgullosos de su irreverencia.

