Tania Rendón anuncia que tiene Covid: ''Tenía que salir a trabajar'' (vídeo)

MÉXICO.- En un vídeo en Instagram, la influencer y conductora Tania Rendón le dio la noticia a sus seguidores de que dio positivo al Covid-19.

La regiomontana señaló que se realizó la prueba y que sigue las recomendaciones para no incrementar los contagios en el estado.

“Ya que me dieron los resultados, Leo se fue con su papá. Me preguntan porque me contagie, porque tengo que salir a trabajar, porque yo me mantengo y mi equipo de colaboradores depende de mí, porque soy la cabeza de mi casa. Si he presentado síntomas, inicio como un dolor de cabeza, luego tos seca y es el resultado, estoy en casa siguiendo las indicaciones médicas y esperando a que esto pase”, expresó.

Tania Rendón pide no salir de casa

Con ojos llorosos, Tania recomendó: "No salgan a la calle, no se expongan a un contagio y a estar enfermos, es muy fuerte la presión y el sentir que estamos inmersos en este virus que no vemos pero existe.

"Vamos a estar bien y a salir adelante, tengamos fe y esperanza en que todo pasará un día, la vida es única y hay que saber vivirla", manifestó en un vídeo en su cuenta de Instagram.

Las reacciones en Twitter

Aunque algunos internautas le enviaron mensajes de apoyo a la regiomontana, otros señalaron que organizó una fiesta que pudo haber causado los contagios.

A continuación la historia de una who que se siente influencer en Mty Isa Jaime:

