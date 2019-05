Tania Rincón deja “Venga la alegría”

Tania Rincón anunció su salida del programa “Venga la alegría”, al que perteneció durante ocho años.

La conductora de televisión publicó una imagen en Instagram para anunciar que se sumará a “Los Protagonistas” en Azteca Deportes, explorando una nueva faceta en su carrera.

Serán las últimas dos semanas que sus fans puedan verla en el programa de revista matutino pues el 31 de mayo será su último programa.

“Este día no habrá despedida, no, no, no, porque todavía estaré los próximos 15 días”, detalló.

Acerca de su futuro enfatizó que solo ella sabe sus “planes de trabajo”, pero que “seguirá activa y buscando proyectos” que la apasionen.

De forma reciente, Flor Rubio había revelado los rumores de la salida de Tania, pues supuestamente la conductora planea un nuevo embarazo; tema que no abordó en su mensaje.

“Mi único objetivo es crecer y seguir teniendo nuevos retos profesionales”, comentó acerca de su “nueva aventura” en el equipo deportivo para la Copa Oro y Copa América, que se realizarán en el mes de junio.

La conductora recibió decenas de mensajes deseándole éxito en su nueva etapa.

“Tania Rincón, todo el éxito del mundo!!!!! Eres una chin…”, escribió la también conductora Laura G.

“Que tengas buenos vientos y harto éxito mi Taniarin!!!”, añadió Mauricio Mancera.

