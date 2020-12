Tania Ruiz confiesa que aún sufre las secuelas de la Covid-19

A cuatro meses de haber enfermado, la novia de Enrique Peña Nieto reveló que enfrenta secuelas de la Covid-19.

MÉXICO.— Tania Ruiz fue una de las personalidades mexicanas que dio positivo a la Covid-19.

La modelo enfermó a principios del mes de agosto y en aquella ocasión detalló que presentó algunos síntomas como cansancio, dolor de garganta, tos seca, sentir presión en el pecho, un horrible dolor de cabeza, así como la pérdida del gusto y el olfato.

Sin embargo, a pesar de haberse aliviado, la novia de Enrique Peña Nieto a dicho que enfrenta las secuelas que le dejó la enfermedad.

A través de unas historias en su Instagram, Tania publicó un vídeo en el que detalló que no ha podido regresar a sus rutinas de ejercicio debido al gran cansancio que padece tras contagiarse de coronavirus.

También confesó que no aguanta más de 10 a 15 minutos realizando alguna actividad: “Me agoto y no puedo”.

“Llevo cuatro meses desde que me dio Covid-19 que no he podido regresar a hacer ejercicio, si alguien era deportista soy yo, y ya no puedo, no sé a quién más le pase lo mismo”, comentó la modelo.