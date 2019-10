Tania Ruiz exhibe a su hija de 5 años, con súper maquillaje

MÉXICO.— La modelo, influencer y ahora novia del ex presidente Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, causó polémica al compartir una serie de videos donde exhibe cómo maquilla y enseña a modelar a su hija de tan solo 5 años.

Tania Ruiz causa polémica por maquillar a su hija: pic.twitter.com/EFFhFFBMxd — Mister137 (@ElMister137) October 19, 2019

La pequeña Carlotta, hija del empresario Bobby Domínguez y Tania Ruiz, ha desatado la crítica en redes sociales, debido a unos videos que su madre compartió y en los que se le ve muy contenta con tan cargado maquillaje.

En un clip, se puede observar cómo Tania le aplica base de maquillaje, corrector, broncer y todos los productos de belleza que se requieren para un maquillaje profesional.

En otro video más, se ve cómo la pequeña Carlotta se muestra desesperada por arreglarse el cabello para estar afín con su maquillaje.

Llamó la atención lo mucho que Tania Ruiz maquilló a su nena: pic.twitter.com/sgPln0NgFW — Mister137 (@ElMister137) October 19, 2019

Imitando a mamá

Un video más, compartido por la misma Tania, la niña modela con mucha gracia unos tenis con luces incluidas. Al ver la cámara hace una reverencia y manda un tierno beso.

La modelo también grabó a la pequeña de 5 años mientras posaba para la cámara: pic.twitter.com/OYGP6ii50u — Mister137 (@ElMister137) October 19, 2019

Ante esta serie de videos las personas no han parado de criticar a Tania, ya que consideran que maquillar a la pequeña con productos de belleza puede no ser dañino para su piel.

Además critican que Tania fomente el uso de maquillaje a tan corta edad, y la idea de que la belleza se basa en la utilización de productos de belleza.

De nueva cuenta…

Sin importarle las críticas, a la novia del ex mandatario Peña Nieto, de nueva cuenta volvió a publicar un video donde volvió a maquillar a la niña, pues la pequeña no quería meterse a bañar para no desmaquillarse.

Y otra vez, volvió a compartir cómo paso a paso le aplica a Carlotta maquillaje, corrector, sombras para los ojos y una máscara de pestañas muy pesada.

Y como la nena no quería desmaquillarse, hoy la modelo la maquilló de nuevo: pic.twitter.com/HtySYW2poY — Mister137 (@ElMister137) October 19, 2019

