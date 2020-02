Tania Ruiz responde sobre presunto VIH de Peña Nieto

View this post on Instagram

A donde el corazón se inclina el pie camina. Se trabaja en grande para ser grande y siempre humilde con los pies en la tierra y la mirada al cielo. Siempre con Dios es el camino. Nunca olvidarán las personas lo qué haces, pero si como las haces sentir. A dejar huella que nada pasa si no dejas huella. A seguir un camino en donde lo marques tú y no el que muchos recorrieron. A ser lo que quieras ser , siempre viviendo y dando amor que después de darlo crece nuestra capacidad de hacerlo.