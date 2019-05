Tarantino ve a su nuevo filme como “‘Roma’ lo fue para Alfonso Cuarón”

Quentin Tarantino acapara las miradas en el Festival de Cannes, donde presentó su nueva cinta “Once upon a time in Hollywood”.

El cineasta aseguró en entrevista para “El Universal”, que su película fue como “Roma” para Alfonso Cuarón.

“Muchas personas me preguntan si siento nostalgia de esos tiempos en Hollywood pero creo que es algo complicado de explicar porque la nostalgia suele venir por algo que has vivido y yo no fui parte de todo eso”, explicó.

Tarantino enfatizó que el filme se sitúa en 1969 “cuando yo sólo tenía seis años y vivía en Los Ángeles, así que para mí esto es más una pieza de mi memoria así como ‘ROMA’ lo fue para Alfonso Cuarón“, aseguró.

Para él, lo más importante del filme fue recordar cómo eran las cosas en ese entonces. “Necesité volver a pensar y recordar cómo mis ojos de niño memorizaban esos acontecimientos, cómo era la parada del autobús, la música que escuchábamos”, añadió

Recrea sus anécdotas

Entre sus anécdotas, recordó a sus nanas quienes “vestían exactamente como las chicas de la película” y en cuanto su madre se iba “ellas se ponían a fumar marihuana en el sillón”, sin embargó nunca las acusó.

Tarantino es una de las estrellas más consolidadas en Cannes, donde recibió una “Palma de oro” a la edad de 31 años por su trabajo en “Pulp Fiction”.

El cineasta confesó que muchos de los personajes fueron de su memoria e incluso hay momentos que recreó en su totalidad.