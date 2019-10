MÉXICO.— La cantante Tatiana sorprendió a sus seguidores con un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram, donde con mucha actitud y una gran sonrisa muestra su rostro paralizado.

A través del vídeo, explicó que sus shows no se cancelarán y que esta condición permanecerá solo unas horas, según los médicos.

Tatiana aclaró que se trata de una parálisis facial, que afectó la mitad de su rostro, pero pronto se le quitará.

Además, agradeció el cariño de los fans y mencionó que como dice su canción hay que sonreír:

“Tatifans y amigos, les tengo que grabar este vídeo porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más, y si esto puede ayudar a alguien, pues que lo tome en cuenta. Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión por la baja de defensas, no dormí lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima…”, dijo Tatiana en su vídeo.