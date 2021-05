Tatiana y Patylu ofrecen emotivo auto concierto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Tatiana agradeció a los adultos por permitir que los más pequeños sigan disfrutando de su infancia y lo hagan junto a su música.

La “reina de los niños” formó parte del autoconcierto junto a Patylu con el que celebraron su regreso a los shows en vivo.

“Crecieron los fans, unos eran niños y ya son adultos, ya son dos y casi tres generaciones de ‘tatifans’, muchas gracias por tanto amor, tanto cariño”, dijo Tatiana.

“Ustedes saben que empecé cantando a niños por mi hija, ya pasaron 27 años de dedicarme a los niños, les agradezco todo su amor, por ver mis vídeos”.

Tatiana cantó canciones clásicas de su carrera como “Pin pon”. Además, recordó su trabajo en telenovelas, donde interpretó los intros de historias como la de “Gotita de amor”, “Carita de ángel” y “Amy, la niña de la mochila azul”.

“Gracias por hacerle su infancia bonita y sana a los niños, que no los hagan adultos antes de tiempo”, dijo la cantante.

Pero no todo salió bien, pues Tatiana tuvo un tropezón mientras cantaba el tema “Pelos”.

Además, hubo algunos problemas de audio con la voz de Patylu.

“Ya ven lo que pasa cuando es en vivo, me caí... sana colita de rana. No me pasó nada”, bromeó Tatiana.

Patylu cantó “Las vocales”, “La mané” y “Nesy”, y con Tatiana, “No me quiero bañar”.