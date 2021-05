Taylor Sheridan logra convencer a Angelina Jolie

NUEVA YORK (AP).— Taylor Sheridan fue inicialmente convocado para reescribir el thriller montañés “Those Who Wish Me Dead (Aquellos que desean mi muerte)”, pero terminó involucrándose más en la película.

Cuando otro cineasta renunció, llamó al estudio con una oferta.

“Dije, si logro que Angie (Angelina Jolie) haga esto conmigo, la dirigiré para ustedes”, dijo Sheridan. “Dijeron, ‘genial, nunca conseguirás a Angie’”.

El escepticismo de los ejecutivos de Warner Bros. estaba justificado. Angelina Jolie, cuyas prioridades se han centrado en dirigir, su trabajo en causas internacionales y su familia, no había protagonizado una película en seis años.

En la última década sus únicos papeles estelares han sido en dos entregas de “Maleficent (Maléfica)” y “By the Sea (Frente al mar)”, que dirigió y protagonizó con su entonces esposo Brad Pitt.

Pero el momento que eligió Sheridan era correcto. La actriz, quien atravesaba un doloroso y prolongado divorcio, estaba más interesada en un papel rápido y sencillo.

Y el papel de una bombera paracaidista en Montana acechada por el trauma y por la culpa era potencialmente catártico.

“Todos tenemos momentos en nuestras vidas en los que estamos destrozados. Y estamos afligidos y no estamos seguros de que quede algo dentro de nosotros”, dijo la actriz en una entrevista vía Zoom desde Los Ángeles.

“Me identifiqué más con una parte de ella que no sentía que podía hacer mucho, y no había hecho esto en mucho tiempo. Estar en esta situación y tener un director que es tanto sensible como consciente de la experiencia humana, ir ahí y sentirlo, pero también empujarte a encontrar tu fortaleza y salir adelante”.

“Eso era realmente lo que necesitaba en ese momento”, dijo Angelina Jolie.

“Those Who Wish Me Dead”, que se estrena el próximo viernes en cines y en HBO Max, también es una anomalía por otros motivos. La cinta está basada en un libro de Michael Koryta de 2014 y, al igual que otras películas de Sheridan como “To Hell or High Water (Enemigo de todos)”, “Sicario”, ambas escritas por él, además de “Wind River (Muerte Misteriosa)”, que también dirigió, es una historia de sangre y justicia en un paisaje estadounidense vasto y muy violento.

“Para sonar como un millennial, es muy yo”, dice Sheridan riendo. “Pero lo que es único es que hicimos esto con un estudio. Es una película de estudio y confiaron en nosotros. La hicimos como una película de los años 70. Ellos la promovieron como una película de los años 70. El mayor elemento del siglo XXI es el hecho de que podrás verla en línea o ir al cine”.

En “Those Who Wish Me Dead”, el personaje de Angelina Jolie, Hannah Faber, encuentra en el bosque a un chico de 12 años (Finn Little) que huye de dos asesinos. Se filmó en Nuevo México entre mayo y junio de 2019, un mes después de que el divorcio de Angelina y Brad se hiciera oficial en una corte. La batalla por la custodia de sus seis hijos continúa.

Todavía nevaba en las montañas. Además del paisaje natural, Sheridan erigió un bosque artificial y lo quemó. Angelina Jolie, una estrella de acción en películas como “Mr. & Mrs. Smith (Sr. y Sra. Smith)”, realizó muchas de sus acrobacias. Sheridan, acostumbrado a hacer películas cercanas a la tierra, tenía poco lujo que ofrecer fuera de calentadores en carpas y servicios de alimentos que se pasaban del presupuesto. Recuerda la experiencia como miserable.

“Tú sabes, el personaje como que arrastra a Angie por un infierno emocional, y yo la arrastré por un infierno físico”, dijo Sheridan desde una cuarentena remota a la orilla de un lago en Ontario. “Así es como hicimos la película. Y me encantó cada minuto de ella”, dijo Angelina sonriendo.

La actriz aparecerá próximamente en “Eternals” de Marvel, dirigida por la realizadora de “Nomadland” Chloé Zhao, quien también se siente atraída por historias frescas en impresionantes paisajes estadounidenses.

Ha sido un receso inesperado como directora para Angelina Jolie, cuya última película fue “First They Killed My Father” de 2017.

“Prefiero dirigir, pero actuar me da más tiempo en casa”, dijo. “Es un compromiso menor”.

Sin embargo, las posibilidades de ese tipo de actuaciones son cada vez menores. La pandemia, dijo la actriz de 45 años, ha sido un tiempo de reevaluación, y las películas son una prioridad cada vez más pequeña.

“Creo que ahora pasaré el 80% de mi tiempo en casa. Estaré haciendo menos películas. No estoy renunciando, pero será mucho menos”, dijo la actriz.

De un vistazo

Labor social

Angelina Jolie ha sido enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados desde 2012. Aplaude la reciente expansión del presidente Joe Biden a las admisiones de refugiados.