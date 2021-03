Taylor Swift acusa a Netflix de un chiste que considera sexista (Vídeo)

Taylor Swift recriminó a la plataforma Netflix por un chiste sobre su pasado amoroso pronunciado en la serie “Ginny & Georgia”, que calificó de “sexista”.

La producción que está disponible en Netflix lanzó su último capítulo y en él apareció un chiste como parte del guion; que primero indignó a los fans de la cantante y posteriormente a la también filántropa estadounidense, quien alzó la voz.

La serie de drama-comedia se lanzó el pasado 24 de febrero y cuenta la historia de una adolescente y su joven madre en un poblado de New England.

Rápidamente, se convirtió de las más vistas de la semana y ganó múltiples fanáticos.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp