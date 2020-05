Taylor Swift advierte a Donald Trump: "Te echaremos en noviembre"

Taylor Swift se unió a los reproches contra el presidente estadounidense Donald Trump, al que envió un contundente mensaje: “Te echaremos en noviembre”.

A través de su cuenta en Twitter, la intérprete de “The Man” acusó al mandatario de su país con promover a través de su discurso el supremacismo blanco, razón por la que –considera- se ha incrementado la violencia policiaca contra las minorías en el país.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

Lo anterior hace referencia a un tuit del propio Trump, quien advirtió que no consentirá que los saqueos en Minneapolis, producto de las protestas en contra de la muerte de George Floyd, el afrodecendiente que murió a manos de la policía.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....