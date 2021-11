Taylor Swift anuncia corto sobre su relación con Jake Gyllehaal

La cantante sorprendió a sus fans con el próximo lanzamiento de un videoclip que protagonizará una actriz de "Stranger Things".

EE.UU.— Taylor Swift es una de las cantantes estadounidense que cada canción o proyecto que estrena seguro se convierte en un éxito.

Ahora no fue la excepción, pues la intérprete de "Style" provocó la euforia de sus fans luego de anunciar que próximamente estrenará un pequeño filme de su tema "All To Well" que vendrá incluido en la regrabación de su famoso álbum "Red".

Cabe señalar que esta canción es una de las más importantes e icónicas del disco, pues supuestamente relata su historia de amor con el actor Jake Gyllehaal.

Taylor Swift mostrará cómo fue su historia de amor con Jake Gyllehaal

Fue a través de redes sociales, que Taylor publicó un corto vídeo de tan solo 30 segundos, para dar a conocer el próximo lanzamiento de "All To Well", cortometraje que ella dirigió y que a través de la interpretación del actor Dylan O’brien y la actriz Sadie Sink contará su historia de amor con el histrión Jake Gyllehaal.

Este pequeño adelanto es tan solo una muestra de su repentino rompimiento con Gyllenhaal. En el vídeo el protagonista de las películas de "Maze Runner" y la actriz quién interpreta el personaje de 'Max Mayfield' en la serie "Stranger Things" escenificarán una de las situaciones que terminó rompiéndole el corazón a Taylor Swift, pero que le sirvió de inspiración para crear una exitosa canción.

El estreno de este videoclip será el próximo 12 de noviembre, y a diferencia de la canción originalmente que dura 5 minutos, ésta "nueva" versión tendrá el doble de duración (10).

"Realmente había escrito casi 10 minutos de canción" comentó en 2012 la cantante cuando salió por primera vez a la venta el álbum "Red".

Los fanáticos de la cantante no tardaron en llenar de comentarios y reacciones la publicación de Taylor y en Twitter el nombre de ella, Jake Gyllenhaal y Dylan O’brien se convirtieron en tendencia de dicha red.

