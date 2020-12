Taylor Swift anuncia otro disco sorpresa: "Evermore"

A meses de haber lanzado "Folklore", la cantante anunció el lanzamiento de otro álbum.

EE.UU.— Taylor Swift ha anunciado la publicación de otro disco: "Evermore". Según sus palabras, es "una hermana" de su último álbum llamado "Folklore", en el que tomó un nuevo estilo más sobrio y alternativo.

solo cuatro horas para que taylor swift cambie nuestras vidas con el álbum del año (otra vez) #evermorealbum pic.twitter.com/eDlRJ6nlcv — nicolás (@evolutiondua) December 11, 2020

Además, Taylor ha brindado muchos de los detalles del que será su noveno disco de estudio. Como por ejemplo, que el álbum cuenta con 15 canciones en la edición estándar.

Entre ellas "Willow", "Champagne Problems", "Gold Rush", "'Tis The Damn Season", "Tolerate It", "Happiness", "Dorothea", "Ivy", "Cowboy Like Me", "Long Story Short", "Marjorie" y "Closure".

Mientras que la edición física "deluxe" incorporará otros dos temas más: "Right Where You Left Me" y "It's Time To Go".

Esto me hace muy feliz 🥰 Tay Tay regresa con un nuevo álbum 😍 thank you, thank you so much 💗@taylorswift13 #evermorealbum pic.twitter.com/Lwu8wXxGNt — Andrea Bulnes (@andreabulnes22) December 11, 2020

"Evermore" viene acompañado del estreno de un nuevo vídeo musical

En paralelo con el lanzamiento del disco, también se publicará el videoclip correspondiente a la canción"willow", en el que aparecerá Taylor vestida de novia.

Tonight the story continues, as the music video for “willow” drops at midnight eastern. pic.twitter.com/T3o0nsANpY — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

