Taylor Swift anuncia regrabación de "Red"

La cantante volverá a grabar el álbum tras su búsqueda de recuperar la propiedad intelectual de su obra.

EE.UU.— Taylor Swift anunció que regrabará segundo disco: "Red" y llegará el 19 de noviembre. En esta nueva versión la cantante anunció que sus fans podrán escuchar por primera vez las 30 canciones que originalmente se plantearon para formar este disco.

"Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para aquellos que tienen el corazón roto", escribió la cantante estadounidense en su comunicado donde describe en qué consiste "Red".

The next album that I’ll be releasing is my version of Red, which will be out on November 19. This will be the first time you hear all 30 songs that were meant to go on Red. And hey, one of them is even ten minutes long🧣 https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp — Taylor Swift (@taylorswift13) June 18, 2021

La afamada compositora explicó que su álbum muestra las "micro emociones" que viven las personas que pasan por una ruptura.

"En la tierra de los del corazón roto hay momentos de fuerza, independencia y rebelión que están intrincadamente tejidos con el duelo, vulnerabilidad paralizante y desesperanza", detalló la intérprete sobre su álbum, al cual describió como un mosaico de emociones y que parece "musicalmente y líricamente a una persona con el corazón roto".

El álbum fue lanzado originalmente en octubre de 2012 bajo el sello discográfico Big Machine y le valió a Taylor Swift la nominación a Mejor Álbum Country en los Grammy de 2014 y obtuvo el lugar 99 en la lista de los 500 mejores álbumes de la revista "Rolling Stone".

Pensando que venía #1989TaylorsVersion y casi empezar la era #1989SwiftiesVersion sin Taylor hoy tuvimos la sorpresa de saber que se viene #redtaylorsversion !!! El 19 de Noviembre de este año. Y RED va a contar con 30 canciones. pic.twitter.com/T3OomBxkV2 — 𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 (@sscarletwitchh_) June 18, 2021

¿Por qué Jake Gyllenhaal se volvió tendencia?

En el anuncio de la regrabación de "Red", Taylor Swift reveló que una de sus canciones tendrá una duración de 10 minutos y agregó el emoji de una bufanda roja. Inmediatamente los fans de la cantante volvieron tendencia a Jake Gyllenhaal.

“All too well”, “Jake Gyllenhaal” y “30 songs” ahora son trending topic en todo el mundo.



— Debido a que Taylor Swift anunció el lanzamiento de “Red (Taylor's Version)”. pic.twitter.com/l4yHB0EE9z — Taylor Swift Paraguay (@pytaylorswift) June 18, 2021

En el disco "Red", fans aseguran que la canción "All Too Well" fue escrita para Jake Gyllenhaal, y en ella la compositora aborda la historia de su relación y su traumático rompimiento.

Una de las líneas de la canción dice que Taylor dejó su bufanda en la casa de la hermana de Gyllenhaal, y el actor aún la guarda en sus cajones: "And I, left my scarf there at your sister's house / And you've still got it in your drawer even now".

Seguidores de la cantante se han encargado de recordarle al actor la relación que tuvo con la cantante, y esta ocasión no fue la excepción.

Jake Gyllenhaal alias el roba bufandas viendo que ya se nos viene #redtaylorsversion y All Too Well 10 Minutes Version. pic.twitter.com/kd6pfkJ73S — 𝑻𝒐𝒏𝒚 '𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 (@antonioenygma) June 18, 2021

Jake Gyllenhaal después de no haber asistido al cumpleaños de Taylor y haberse quedado con su bufanda. pic.twitter.com/FG43LXbgKQ — Valu (Taylor's version) (@_Valuvu_) June 18, 2021

El equipo de marketing de Jake Gyllenhaal ahorita: pic.twitter.com/1W31oGcHtK — C (@cecygarciaa) June 18, 2021

jake gyllenhaal cuando vea por qué es tendencia pic.twitter.com/gpLQRefOiz — 🌻 (@selmoreno23) June 18, 2021

En 2017, el conductor de televisión Andy Cohen cuestionó a Maggie Gyllenhaal, hermana de Jake, si era verdad que Taylor Swift había dejado su bufanda roja en su casa, a lo que la actriz respondió que nunca ha entendido por qué la gente siempre le hace esa pregunta.

"Desconozco totalmente lo de la bufanda, es totalmente posible, no lo sé; pero siempre me han preguntado por la bufanda", declaró.