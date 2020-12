Taylor Swift coloca "Willow" en el primer sitio de la lista Billboard (Vídeo)

Mientras que a algunos artistas la emergencia sanitaria mundial les ha afectado significativamente, a otros el encierro les ha permitido centrar su creatividad y producir música como nunca antes lo habían hecho.

Este es el caso de Taylor Swift, quien ya ha publicado dos álbumes este 2020 en menos de medio año: "Folklore" en julio y, el pasado 11 de diciembre, "Evermore".

Footage of evermore, folklore and lover hearing this news 😆🎉 https://t.co/mynirRgPSN pic.twitter.com/707cacSeBL