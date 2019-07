Taylor Swift enfurece por la venta de su catálogo

Revela el acoso de Scooter Braun, el nuevo propietario

NUEVA YORK (EFE y AP).— Scooter Braun, conocido por representar a artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, acordó comprar por 300 millones de dólares el sello musical Big Machine Label, discográfica en la que célebres nombres del sector tienen sus creaciones, entre ellos Taylor Swift.

Según “The Wall Street Journal”, el mánager de 38 años realizará la operación a través de su firma Ithaca Holdings, que se convierte así en un pequeño conglomerado con intereses que van desde la música hasta el cine y la tecnología y que refleja los movimientos de sus rivales para competir en el mercado del streaming.

Big Machine creció en paralelo a la carrera de Taylor Swift, ya que ella fue su primer fichaje, en 2005, y la estrella del pop ha publicado en él sus seis álbumes. El año pasado se desligó de la firma y se pasó a Republic Records, del monstruo Universal.

Taylor, de 29 años, reaccionó a la noticia en Tumblr acusando al dueño de Big Machine, Scott Borchetta, de no entender la “lealtad” más allá de un contrato, y a Scooter Braun de someterla a un “acoso (bullying) incesante y manipulador” por años.

“Scooter me ha despojado de mi trabajo vital, que no he tenido la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está a punto de ir a las manos de alguien que ha intentado desmantelarlo”, dijo la cantante, para quien Borchetta y Braun buscan “controlar a una mujer que no quiere ser asociada con ellos a perpetuidad”.

Una persona con conocimiento del acuerdo entre Taylor y Big Machine reveló que la cantante pudo obtener el control de sus grabaciones de haber firmado un nuevo contrato en lugar de irse a otro sello, pero la cantante no estuvo de acuerdo con los términos que le ofrecían.

Debido a la popularidad de la cantante y el mánager, la noticia ha generado reacciones de otras celebridades, como Justin Bieber, ya que Taylor ilustró con una foto del canadiense cómo Braun la molestaba junto a otro de sus clientes, Kanye West.

Bieber se disculpó por emprender entonces una acción “insensible” contra Taylor pero defendió a Braun, igual que Borchetta, que aseguró no haber “experimentado” nunca la animadversión de la cantante por el mánager y dijo confiar en que éste será un “guardián honesto de Taylor y su música”.

“Dejé mis másters en las manos de (el fundador de Big Machine Label Group, Scott Borchetta) e hice las paces con el hecho de que eventualmente él los vendería”, escribió. “Pero nunca imaginé ni en mis peores pesadillas que el comprador sería Scooter”.

En un comunicado publicado el domingo por la noche en el sitio de Big Machine Label Group, Borchetta dijo que le informó al padre de Swift, Scott, y otros accionistas el 25 de junio sobre el acuerdo con Ithaca Holdings. Borchetta añadió que el sábado le escribó un mensaje de texto a Taylor sobre el acuerdo “para informarle antes de que la noticia se supiera el domingo 30 de junio, para que ella lo pudiera escuchar directamente de mí”.

“Imagino que de alguna manera es posible que su papá Scott, el abogado de 13 Management Jay Schaudies (quien representó a Scott Swift en las reuniones de los accionistas) o el ejecutivo de 13 Management y accionista de Big Machine LLC Frank Bell no le dijeron nada a Taylor en los cinco días anteriores. Imagino que es posible que ella no haya podido ver mi mensaje de texto, pero realmente dudo que ‘despertara con la noticia como todos los demás’”, afirmó Borchetta.

Los representantes de Braun no respondieron de inmediato a solicitudes de declaraciones.

Taylor abogó por que los artistas sean propietarios de sus canciones y aseguró que espera que la próxima generación “lea esto y aprenda cómo protegerse mejor en una negociación”.

“Siempre estaré orgullosa de mi trabajo anterior”, agregó e incluyó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum, “Lover”, el 23 de agosto.