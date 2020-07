Taylor Swift lanza nuevo álbum: "Folklore"

Este viernes 24 de junio a medianoche la cantante lanzará su octavo álbum

NUEVA YORK.— Mientras estuvo en aislamiento, Taylor Swift creó un nuevo álbum y lo lanzará este viernes 24 de junio.

Un disco con 16 canciones grabas en aislamiento

La estrella pop hizo el sorpresivo anuncio a través de Instagram. “Folklore”, su octavo disco de estudio, llega menos de un año después de “Lover”.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

“La mayoría de las cosas que había planificado para este verano no terminaron ocurriendo, pero hay algo que no planeé que SÍ sucedió. Y ese es mi 8vo álbum de estudio, Folklore. Sorpresa”, escribió Swift.

“A la medianoche estaré lanzando mi nuevo álbum en su totalidad con canciones en las que volqué mis caprichos, mis sueños, mis temores y mi música. Escribí y grabé esta música en aislamiento”, agregó la intérprete de "The Man".

Además Taylor señaló que la edición estándar incluirá 16 temas, con la participación de Bon Iver, Aaron Dessner de The National y su frecuente colaborador Jack Antonoff.

folklore will have 16 songs on the standard edition, but the physical deluxe editions will include a bonus track “the lakes.” Because this is my 8th studio album, I made 8 deluxe CDs & 8 deluxe vinyls available for 1 week😄 Each has unique covers & photos https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/tG34e0MpgJ — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

El cassette está de vuelta. La prueba es que es uno de los 4 formatos del nuevo disco de #TaylorSwift Vinilo,Compac Disc,Cassette y Digital. pic.twitter.com/IWrgXi2o26 — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) July 23, 2020

estas son las 8 diferentes portadas del nuevo álbum de @taylorswift13 ♥️ #folklore pic.twitter.com/ybNoNWuYI3 — ap (@axelpilarte) July 23, 2020

También estrena video musical

También dijo que el video musical de la canción “Cardigan” se estrenará a la media noche de Nueva York (0400 GMT). Y que, debido a la pandemia del coronavirus, tomaron medidas de seguridad extra durante la filmación.

The music video for “cardigan” will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you’s to my brilliant, bad ass video team - Cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe ‘Oz’ Osbourne pic.twitter.com/2hNXnzFbwY — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

