LOS ANGELES.— Taylor Swift teme por su carrera, por lo que a través de un mensaje dijo que quizá no se presente en los American Music Awards.

Además de que podría tener que dejar en pausa otros proyectos incluyendo un documental de Netflix, pues los propietarios de sus grabaciones no le permiten interpretar sus canciones.

También podría interesarte: Ahora es Taylor Swift quien está con Shawn Mendes; remezcla “Lover”

Una presentación que podría cancelarse

Swift dijo que planeaba interpretar un popurrí cuando fue nombrada Artista de la Década de los American Music Awards que se celebrarán el 24 de noviembre.

Pero los hombres que poseen los derechos de su música, Scooter Braun y Scott Borchetta, han calificado su actuación en televisión como una regrabación ilegal.

“Simplemente quiero interpretar MI PROPIA música. Eso es todo”, dijo Swift. “He tratado de hacer que esto funcione en privado a través de mi equipo, pero no he podido resolver nada”.

The Big Machine Label Group dijo en un comunicado el viernes “en ningún momento dijimos que Taylor no podía presentarse en los AMA ni bloqueamos su especial en Netflix. De hecho, no tenemos derecho a impedirle presentarse en vivo en ninguna parte”.

También podría interesarte: Taylor Swift volverá a grabar sus primeros cinco discos

“Se una niña buena y cállate”

Swift dijo en sus mensajes que Borchetta le ha dicho que permitirá que sus proyectos sigan adelante.

Pero solo si abandona los planes de grabar el próximo año versiones que imitan sus canciones viejas, lo cual ha dicho la cantante que planea hacer y tiene el derecho de hacer.

De acuerdo con Swift, Borchetta también le ha pedido que deje de criticarlo a él y a Braun en público.

“El mensaje que me están enviando está muy claro para mí”, dijo Swift. “Básicamente se una niña buena y cállate o serás castigada”

Taylor pide ayuda a los fans

Swift pidió a sus millones de fans que presionen a Braun y Borchetta para que le permitan presentarse en vivo y para que otros de sus proyectos sigan adelante.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

Esto encendió las redes sociales con los hashtags “IStandWithTaylor” (apoyo a Taylor) y “FreeTaylor” (liberen a Taylor) que se volvieron tendencia mundial en Twitter.

También podría interesarte: Scooter Braun despojó de su trabajo a Taylor Swift