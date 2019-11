Teatro y danza exponen la violencia hacia las mujeres

Las obras invitan a tomar conciencia de este problema social

Los mismos formatos que se usan para transmitir contenidos violentos son aprovechados por otros artistas para denunciar la agresión a la mujer.

Obras de teatro, danza, música, cine y literatura invitan a reflexionar con una visión crítica sobre las raíces del problema social y a tomar conciencia de su existencia ahí donde podría pasar inadvertido.

El interés de Alicia García “Xpet” en el análisis de la violencia de género y las enfermedades mentales explica que se sintiera atraída por la historia de “Los cazadores de patos”, original de Laura Zubieta. Pero en la decisión de llevarla a escena como directora en 2017 —en el auditorio del Centro Cultural Olimpo— intervino también su relación personal con la obra.

“En los años 90 la estuve ensayando (como actriz), pero tenía un novio violento que me dijo que no iba a estrenarla porque tenía escenas subidas de tono. En ese entonces me dio a elegir: ‘La obra o yo’. Me salí”, admite.

“A raíz de eso me quedé con muchas ganas de poner la obra porque estaba viviendo algo muy similar” al tema de la historia.

Alicia considera que exponer en teatro la violencia contra la mujer “definitivamente puede llevar a una reflexión, a una catarsis” en los espectadores; pero cambiar la forma de pensar “es algo mucho más difícil”.

“Podemos lograr una reflexión al momento de ver la obra, pero tristemente, después, cuando la gente sale del teatro se le olvida y regresa a sus patrones de conducta. Es lo que he observado. Estamos muy lejos de lograr que alguien cambie por esto”, dice.

Del lado contrario, los contenidos que promueven la violencia de género podrían encontrar un terreno fértil en “ciertas mentes influenciables”.

Y también es posible que “un director de cine o teatro mande el mensaje de forma equivocada; por eso hay que tener mucho cuidado al tratar estas temáticas, debemos empaparnos de información”.

Entre ellas

La cercanía con varias mujeres que atravesaban una situación de violencia llevó a Roger Pech Sansores a investigar sobre el problema social en uno de sus aspectos menos tratados: el de mujer contra mujer.

La información la tradujo en “Feminaria”, obra dancística de una hora para tres bailarinas, que estrenó en 2014 con su compañía Odori Desu Arte Contemporáneo, que en 2021 cumplirá una década de actividades.

“Siempre busco que mi trabajo de creación deje algún tipo de reflexión en el público, que lo lleve más allá de lo que es capaz de apreciar, que conozca un poco más”, indica.

A Roger, adentrarse en el tema le descubrió que la violencia entre mujeres tiene en el machismo una de sus raíces más profundas. “La gran mayoría de actitudes se debía a enseñanzas que madres y abuelas pasaban a sus hijas y nietas de acuerdo con construcciones sociales que reproducían ideas machistas, como que una mujer no es importante si no tiene hijos o que tiene que pelear por un hombre”, explica.

Impacto

En el campo de la danza Luis Coello convive estrechamente con muchas mujeres y por esa razón la violencia de género “es un tema que me llega muchísimo”.

“Al convivir con tantas mujeres te cambia la percepción completamente”, confiesa. “Me gustaría crear conciencia desde las más pequeñas, quitarles esa mentalidad de que la mujer no es igual al hombre”.

Alumno y maestro del Instituto de Danza Delia Brito, Luis es autor de la coreografía “Mujeres rotas”, que creó a partir de una idea de la directora de la escuela y que se estrenó el 14 de febrero pasado.

La pieza para seis bailarines y de cuatro minutos de duración expone casos de agresión, violación y homicidio. “La primera vez que la vieron mis alumnos me dijeron que se asustaron de cómo se trató a las niñas, sí generó preguntas sobre lo que estaba pasando. Muchas personas me dijeron que con el movimiento se entendía la agresión”.

“La verdad, siento que la gente no le da importancia al nivel de agresión a las mujeres”, apunta. “La maestra Delia y yo abordamos esta situación porque en el medio de la danza hay muchas mujeres y a través de esta coreografía queríamos decirles que fueran conscientes” de que existe.

“Es un tema delicado que hay que tratar con mucho respeto”, subraya Luis.

“A mis alumnos les digo que se deben respetar por igual, no porque sean mujeres van a tener dominio sobre ellos y no por ser hombres van a tener dominio sobre ellas”.— V.B.M.

Reflexión

Roger Pech recuerda que hubo una reflexión sobre el problema social entre las personas involucradas en la preparación de “Feminaria”.

Vivencias

Algunas dijeron que habían vivido las situaciones que se planteaban y otras, que las habían visto o estaban tomando conciencia de ellas.