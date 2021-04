Tefi Valenzuela asegura que Eleazar Gómez no le ha depositado

La modelo aseguró que no ha recibido el primer pago de los tres acordados, por lo que el exactor no está cumpliendo con lo prometido.

MÉXICO.— Este pasado 6 de abril se vencía el el plazo para que Eleazar Gómez realice el primer depósito de tres a Stephanie Valenzuela, sin embargo el representante de la peruana, Pepe Cruz aseguró que hasta el momento no se ha recibido nada de dinero.

De hecho que la cantante lo confirmó a un programa de espectáculos. Ahí mismo se mencionó que les informaron que ya se encontraba el pago en la cuenta de ella como así lo había mandado el juez que lleva el caso de Violencia Familiar Equiparada contra el actor.

En un enlace en vivo con el programa "Ventaneando", Tefi confirmó que no era cierto que el histrión de "Atrévete a soñar" había hecho el depósito de 140 mil pesos, de los 420 mil pesos que el juez le dictaminó para la reparación de daños. Asimismo, la peruana le aseguró a Pati Chapoy que no tenía ningún pago en su cuenta bancaria.

"Mentira, todavía no me ha mandado nada, es más, acá tengo el voucher, está en cero, no hay ningún depósito a esta hora, tiene hasta las doce (00:00 horas), pero hasta ahora no ha depositado nada", dijo la también cantante desde Lima, Perú, donde se encuentra promocionando su proyecto musical.