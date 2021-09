Televisa deja a Carmen Salinas "vestida y alborotada"

Carmen Salinas se vuelve tendencia en redes gracias a Televisa.

A pesar de que son pocos los personajes que aún conservan su exclusividad en Televisa, la televisora aún tiene muchos actores leales a la empresa.

Tal es el caso de una primera actriz que lleva más de 29 años trabajando en sus filas, y quien recientemente se llevó una gran decepción.

El desaire a Carmen Salinas, quien participó en telenovelas como “Mi marido tiene familia”, “Porque el amor manda”, “Abrázame muy fuerte” y “María la del barrio”, recibió una invitación que al final no se cumplió.

Según lo que Carmen Salinas escribió en redes sociales, la empresa de San Ángel la invitó a ver el clásico nacional, entre Águilas del América y Chivas de Guadalajara, el sábado 25 de septiembre pasado.

Sin embargo de último momento la dejaron “vestida y alborotada”, sin darle mayores razones, lo cual le ocasionó una gran decepción.

Después del desaire, la artista no se quedó callada y fiel a su estilo de dejó patente un un texto en Twitter.

“Que ojeéis me invitaron de televisa al partido Guadalajara America, y a la hora de la hora me dijeron que decía su mama que siempre no, órale me dejaron vestida y alborotada. Bubububu. CS.”, tuiteó.