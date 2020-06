Televisoras paran programación en honor a George Floyd

La cadenas de televisión se pronunciaron en contra del racismo, luego del asesinato de George Floyd

EE.UU.— Varias cadenas internacionales de televisión detuvieron su programación por un lapso de ocho minutos y 46 segundos, tiempo que el afroamericano George Floyd estuvo sometido en el suelo, imposibilitado para respirar, por el policía Derek Chauvin, lo que provocó su muerte.

Ante las constantes protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la brutalidad policial de Minneapolis, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, VH1 y Paramount, mismas que pertenecen al grupo ViacomCBS, se pronunciaron contra el racismo.

Tomorrow, for #BlackOutTuesday, #ViacomCBS will be on pause as we reflect on recent events. Our focus will shift from building business to building community, moving from conversation to action, and sparking real change in the fight against racial injustice. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/AyAgwGqJFm