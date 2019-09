Tendrá su toque a la mexicana

Pedro Almodóvar tiene en mente su próxima película

CIUDAD DE MEXICO.— Al siguiente filme de Pedro Almodóvar le corresponde un poco de su amor por México. Así lo adelantó el icónico cineasta manchego en la presentación de su filme “Dolor y Gloria” en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

“Tengo escrito ya lo que será la próxima película del año que viene. Son relatos de una mujer muy libre durante la década de los sesentas, setentas, ochentas y noventas, entre Estados Unidos y México”, reveló el director.

Junto con el estelar de “Dolor y Gloria”, Antonio Banderas, el director, escritor y productor llegó al Ryerson Theatre de esta ciudad, y ahí fue donde habló de su cariño por los mexicanos, aunque declinó a dar más detalles respecto al largometraje.

“Ya sabrán lo que viene, adoro a los mexicanos y me encanta el trato que siempre me han dado. Como dicen mis amigos de allá: ‘como México no hay dos’”.