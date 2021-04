Luego de que Enrique Guzmán diera una declaración en el programa "Ventaneando" asegurando que él jamás la tocó, Frida reaccionó a sus palabras.

MÉXICO.— La tarde de este pasado 8 de abril, Enrique Guzmnán concedió una entrevista exclusiva a "Ventaneando" para hablara sobre las acusaciones que su nieta Frida Sofía hizo en su contra. En el programa, con lágrimas en el rostro, el cantante aseguró no haber abusado de Frida cuando era una niña, e incluso calificó como "injustas” las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán.

Don Enrique Guzmán niega por completo haber tocado indebidamente a su nieta Frida Sofía, ¡jura que eso jamás ocurrió! #Ventaneando 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/ZmFMK0j1kw — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 8, 2021

Tras su declaración, en la que los conductores del show le mostraron su apoyo, la joven acudió a sus redes sociales para externar lo que pensaba sobre lo que dijo su abuelo, quien volvió a insinuar que Frida miente y está mal de la cabeza.

Ahora Frida llama degenerado a su abuelo

Anteriormente, Frida describió a su abuelo Enrique Guzmán como "un hombre muy asqueroso", pues la joven le confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante que cuando ella tenía 5 años, Guzmán la "manoseo". Ahora la hija de "La Guzmán" aseguró que es "un degenerado" pues solo una persona así podría no aceptar su culpabilidad.

Con la frase #NoMeCalloMás, Frida Sofía le responde a Enrique Guzmán tras las polémicas acusaciones de abuso y la defensa del cantante en un programa.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mehpOAHIrf — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 9, 2021

A través de sus historias de Instagram, Frida Sofía compartió una imagen en la que destacaba un texto, del cual se podía leer:

"Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón como para ‘mentir’ de algo que sí pasó, que me callé y sigo sufriendo”. En el mensaje también lamentó que algunos programas usen su caso de abuso sexual para tener un mayor rating, pues es algo que le duele.

La también empresaria reiteró que sí hizo público su caso de acoso es porque no ya no quería callar más, pues ella no está buscando fama, ya que desde antes de nacida era una persona famosa.

“De lo que sí soy culpable es de haberme quedado callada, se lee en el extenso mensaje que Frida publicó.

Frida también agradeció el apoyo que ha recibido por parte de varias mujeres, quienes con el hashtag #YOSITECREOFRIDA apoyan a la joven de 29 años. La cantante compartió una serie de imágenes que internautas le enviaron y que ella señaló le han ayudado: "ya no se siente sola".

