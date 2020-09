“Tenet” atrae a más personas a las salas de cine

Rejuvenecen los cines

NUEVA YORK (AP).— En una prueba decisiva para evaluar la asistencia de los estadounidenses a los cines durante la pandemia, “Tenet” de Christopher Nolan recaudó 20.2 millones de dólares el fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

El resultado podría ser considerado un rejuvenecimiento de los cines en Estados Unidos —más estadounidenses salieron a ver películas este fin de semana de lo que lo han hecho en casi seis meses— o un reflejo de un descenso en los estándares de las cintas más exitosas de Hollywood dadas las circunstancias.

El 70% de los cines en Estados Unidos están abiertos; aunque los de los mercados más grandes del país —Los Ángeles y Nueva York— continúan cerrados. Los que sí están operando lo hacen a un máximo del 50% de su capacidad para permitir que los asistentes guarden distanciamiento social.

“Tenet” fue proyectada en 2,810 salas en Norteamérica, aproximadamente tres cuartas partes de las que suelen exhibir la mayoría de los grandes estrenos.

Warner Bros. declinó desglosar lo recaudado en Estados Unidos y en Canadá. Los cines de ese país, donde el número de casos de Covid-19 es mucho menor que en territorio estadounidense, comenzaron a exhibir “Tenet” antes. La película debutó en los 48 estados contiguos de Estados Unidos con presentaciones nocturnas del lunes al miércoles, y el estreno oficial el jueves.

Warner Bros. incluyó todas esas recaudaciones en sus cálculos divulgados ayer, junto con las recaudaciones previstas para el Día del Trabajo que se conmemora hoy. “Tenet” recaudó más dinero en su estreno en China, donde debutó con 30 millones de dólares.

A nivel internacional, la película se ubica por encima de las expectativas.

En las dos semanas desde que se comenzó a exhibir, su total en el mundo es de 146.2 millones.

La cinta, protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, costó 200 millones de dólares y su mercadotecnia 100 millones.

Hollywood está observando su desempeño muy de cerca. La mayoría de las producciones más destacadas de los estudios han sido postergadas hasta el año próximo, por lo que la industria experimenta la manera de estrenar sus películas más caras en la era del Covid.

De un vistazo

No da cifras

Este fin de semana The Walt Disney Co. también lanzó una nueva versión de su cinta “Mulan” —protagonizada por actores—, pero en la modalidad de vídeo bajo demanda para suscriptores de Disney+. Disney no divulgó lo recaudado por “Mulan” en su presentación digital, aunque la cinta está siendo exhibida en algunos cines del extranjero.

Mercado asiático

La cinta captó un total de 5.9 millones de dólares en Tailandia, Taiwán, Medio Oriente, Singapur y Malasia. La semana próxima debuta en China, su mercado más importante.