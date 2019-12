Tenoch Huerta denuncia que fue víctima de racismo

@MinisoMexico sucursal Condesa.

Hace unos momentos su guardia me empezó a seguir en espejo desde que entré a la tienda, apresar de haber más clientes.

Al preguntarle por qué sólo a mí me vigilaba primero lo negó y me reportó para después confesar que hasta las cámaras me seguían pic.twitter.com/IuON19m47X