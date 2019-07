Thalía es tendencia por imitar a “Buzz Lightyear”

MÉXICO.— Una vez más Thalía se convirtió en tendencia en redes sociales, ahora fue por una de sus Instagram Stories en donde puso su rostro en el cuerpo del personaje “Buzz Lightyear” para mostrar su crítica a la cinta “Toy Story 4”.

Utilizando un filtro del héroe espacial de Pixar, la cantante de “Lindo pero bruto” y “No me acuerdo” aseguró que la última cinta de los juguetes más famosos del mundo le pareció magnífica y que lloró cuatro veces durante la proyección.

“Cariños esa película estuvo espectacular, así salimos, ‘Buzz Lightyear to the rescue’, ‘To the infinity and beyond’. Cariños lloré cuatro veces en la película y las dos veces que la fui a ver lloré, qué película más hermosa”, expresó Thalía en su perfil.