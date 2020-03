Thalía explota contra AMLO por su postura ante el coronavirus

Thalía pide a sus seguidores ignorar las declaraciones de AMLO y no salir de casa Thalía critica la postura de AMLO y pide usar el sentido común Thalía comparte su postura por el coronavirus ❮ ❯

La cantante Thalía quien suele mantenerse al margen de los políticos, explotó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador tras sus declaraciones en cuanto al coronavirus.

A través de un vídeo, AMLO pidió a la ciudadanía no dejar de salir ya que México está en la primera fase de la pandemia por el coronavirus. “Yo les voy a decir cuando no salgan”, aseguró.

Tras ver el vídeo, Thalía decidió compartir un mensaje a sus seguidores y pedirles que se queden en sus casas. “No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo.

“Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! #QUEDATEENTUCASA”.

Thalía insistió en que las declaraciones de AMLO “rebasan el sentido común”, el cual considera crucial para el país en estos momentos.

La cantante explicó que no se debe de salir para prevenir la propagación del coronavirus, el cual puede tardar hasta 14 días en desarrollar los síntomas e incluso hay personas infectadas pero asintomáticas. “Ponen en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, bebitos prematuros, a todos en general”.

Thalía dijo que no podía entender por qué luego de escuchar las instrucciones de expertos de todo el planeta hay que personas que siguen haciendo caso omiso.

“Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidades saludables, no podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos, paren y quédense en casa”, enfatizó.

