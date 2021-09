A través de varias imágenes y vídeos, la intérprete de "Amor a la mexicana" dejó ver la gran cantidad de agua que se filtro dentro de su hogar.

NUEVA YORK.— Thalía, quien este pasado 26 de agosto cumplió 50 años, utilizó las redes sociales para mostrar a sus fans a detalle cómo su casa fue afectada por las fuertes lluvias que se han registrado en Nueva York.

Debido a las severas inundaciones en varias partes de la ciudad, a causa de las lluvias torrenciales de los remanentes de "Ida", las autoridades declararon a "La Gran Manzana" en estado de emergencia la madrugada de este jueves 2 de septiembre.

Thalía perpleja ante la inundación de su casa

Entre las personas afectadas, se encuentra la cantante y actriz, quien desde hace muchos un tiempo está establecida en Nueva York junto a su esposo el empresario Tommy Mottola y sus dos hijos. Y si bien en varios medios de comunicación se han informado sobre las grandes inundaciones en varias importantes sitios de Nueva York, ningún reporte se compara al de Thalía.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Arrasando" ha dejado ver lo terrible que quedó su hogar tras las lluvias provocadas por los remanentes de "Ida". En los vídeos compartidos se muestra cómo su casa entera presenta serios encharcamientos.

Pese a que Thalía se muestra realmente consternada también llama la atención ver que a pesar de estar pasando por un mal momento no pierde el buen humor. Incluso ella misma se ha mofada de su "desgracia". La cantante ha compartido hasta memes de su situación.

"¡WTF, Dios mío, esto va a explotar!", "Me da risa de la fuc… angustia","¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!", fueron algunas de sus expresiones mientras mostraba a sus cientos de seguidores la gran inundación en su casa.

La actriz protagonista de "María la del barrio", señaló en otros vídeos que el agua seguía creciendo, por lo que mostró la diferencia que ya era más notoria y estaba afectando más sus pertenencias.

"Es que yo mejor me río para no llorar cariños, no, no, no, no saben cuánto ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera", mencionó la cantante.

Pese a las afectaciones que sufrió su casa, 'Thali' aseguró que "Dios tiene el control, él sabe el para qué" por lo que indicó que antes una situación como esta es mejor "abrazar el problema y no pelearlo".

